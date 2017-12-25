Алексей Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы

Оппозиционный политик Алексей Навальный, которому ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, записал видеообращение к сторонникам, в котором призвал их бойкотировать выборы главы государства, которые пройдут в 2018 году.

Навальный объяснил, что записал ролик заранее, так как понимал, что решение ЦИК может быть отрицательным.

«Мы понимали, что такое было возможно, и у нас есть четкий и ясный план… Мы объявляем «забастовку избирателей», так как процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами», — заявил он.

Политик объяснил, что он не распускает свои штабы по стране, а превращает их в штабы «избирательной забастовки». Его команда будет организовывать наблюдение за явкой избирателей и агитировать против участия в выборах президента.

«Мы агитируем против выборов. Прийти на участок сейчас — недостойно и неприлично. Прийти на участок сейчас — это проголосовать за обман и коррупцию. В данном случае испортить бюллетень — не выход, поскольку Кремль заботит только факт явки», — объяснил Навальный.

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Ранее в понедельник Центральная избирательная комиссия рассмотрела документы, поданные Навальным накануне вечером, и приняла решение отказать ему в регистрации кандидатом на предстоящих выборах.

Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления (к которым относится вменяемая Навальному по «делу «Кировлеса» растрата в особо крупном размере), не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

На заседании Центризбиркома Алексей Навальный раскритиковал решение ЦИК, назвав его незаконным.

«Мои приговоры были проверены, и я доказал в ЕСПЧ, что эти приговоры были сфальсифицированы. Было специальное решение о том, что государство Российской Федерации не выполнило решение ЕСПЧ. И там отдельно прописано, что Навальный должен быть допущен к выборам», — заявил Навальный.

Политик особо подчеркнул, что за ним стоит множество людей, и решение ЦИК не допустить его до выборов «исключит миллионы людей из этих выборов».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.