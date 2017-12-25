Конгресс интеллигенции потребовал отставки директора ФСБ после интервью, где тот «фактически оправдывал» массовые репрессии

Немедленной отставки для директора ФСБ Александра Бортникова потребовали подписанты письма, инициированного Конгрессом интеллигенции. Поводом стало программное интервью главы спецслужбы «Российской газете», связанном со столетием основания ВЧК.

«Бортников <в интервью> сделал ряд возмутительных утверждений, дискредитирующих правовые основы нашей страны», — говорится в заявлении, подписанным участниками Конгресса интеллигенции. Среди них Гарри Бардин, Валерий Борщев, Ирина Прохорова, Лев Шлосберг, Владимир Мирзоев, Лия Ахеджакова, Светлана Ганнушкина, Лев Пономарев и другие.

Генерала Бортникова обвинили в «фактическом оправдании геноцида» по социальным и национальным признакам и «сознательном приуменьшении» масштабов террора 20-50-х годов.

Это не первая негативная реакция на интервью главного чекиста. Ранее о своем возмущении высказанным в тексте «РГ» тезисам заявили ученые РАН. Позднее с резким осуждением позиции Бортникова выступили писатели, журналисты и общественные деятели — члены ассоциации «Свободное слово»: Людмила Улицкая, Сергей Пархоменко, Светлана Алексиевич, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович и еще несколько десятков имен.

Подписать обращение Конгресса интеллигенции на сайте организации предлагается любому желающему.

Мы требуем немедленной отставки директора ФСБ России генерала армии А.В. Бортникова



Заявление Конгресса интеллигенции

Мы требуем немедленной отставки директора ФСБ России генерала армии А.В. Бортникова, поскольку считаем его публичную идеологическую и политическую позицию несовместимой с занимаемой должностью.

Руководитель федерального ведомства, тем более, ведомства правоохранительного характера и имеющего своей задачей защиту конституционного строя не имеет права оправдывать прямо или косвенно то, что признано в нашей стране тяжкими преступлениями и, более того, ревизовать нормативные правовые акты высшего уровня.

В своём программном интервью «Российской газете» 19.12.2017, связанном со столетием создания большевистского органа политической полиции — ВЧК 20.12.1917, генерал армии Бортников сделал ряд возмутительных утверждений, дискредитирующих правовые основы нашей страны.

Он фактически оправдал геноцид по социальным (раскулаченные, священники, представители дворян и интеллигенции) и национальным (депортированные народы) признакам и иные преступления против человечности, в которые вылился массовый террор советских карательных органов. Он сознательно многократно приуменьшил масштаб террора 20-50 годов, сведя его к эксцессам 1937-38 годов.

Всё это происходило при непосредственном участии органов ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ, столетие которых было торжественно отмечено 20 декабря в виде профессионального праздника.

Бортников «забыл» про участие репрессивных органов в организации политических преследований, жертвы которых были реабилитированы законами СССР и Российской Федерации.

Бортников проигнорировал то, что несколькими законами Российской Федерации, в том числе, постановлением Конституционного суда от 30 ноября 1992 года, репрессии, совершенные чекистами всех изводов, российским законодательством признаны массовыми и непростительными преступлениями.

Указом от 21 декабря 1993 года первый президент России Борис Ельцин констатировал невозможность демократического реформирования ведомства: «Система органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ-МБ оказалась нереформируемой. <…> Система политического сыска законсервирована и легко может быть воссоздана».

Публикация Бортникова указывает на то, что сейчас это воссоздание и происходит.

А действующий президент В.В. Путин на открытии мемориала «Стена скорби» заявил:

«Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, его корням, культуре, самосознанию. Последствия мы ощущаем до сих пор.

Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения».

Публикация Бортникова фактически, прямо противоречит этой позиции.

Мы считаем, что сохранение традиции отмечать очередную годовщину органов безопасности России, ведя отсчёт от любой даты, связанной с существованием советских спецслужб, является подрывом конституционного строя РФ.

В начале 1990-х годов российское государство сделало решительные шаги для искоренения своей тоталитарной природы и приняло демократическую в своей основе конституцию. В ней и в законодательстве РФ определены правовые рамки для спецслужб, защищающие общество от возобновления политических репрессий.

Мы считаем недопустимым сохранение праздника годовщины органов безопасности РФ в нынешнем виде.

Мы считаем невозможным нахождение на посту Директора ФСБ человека, оправдывающего массовые политические, идеологические и социальные репрессии, и требуем его немедленного увольнения!