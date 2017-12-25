На бывшего вице-губернатора Новгородской области завели уголовное дело

В отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Анатолия Бойцова возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Дело в отношении Бойцова возбуждено в 2017 году, оно расследуется, в суд пока не направлено», — сообщили в прокуратуре.

При этом пресс-служба ведомства не предоставила никакой дополнительной информации по делу.

По данным источника агентства, сам бывший вице-губернатор заявил, что дело возбуждено по статье о превышении полномочий. По словам господина Бойцова, факты, послужившие поводом для возбуждения дела, были вскрыты в то время, когда он руководил областным управлением мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения.

«Суть была простой. У нас была неуставная деятельность. Вышли новые нормативные акты, которые нам запретили этой деятельностью заниматься, и мы эту деятельность прекратили. По мнению прокуратуры, при этом я превысил полномочия»,- сказал бывший чиновник.

Бойцов занимал должности замгубернатора области в 1998–2005 и 2014–2017 годах. В 2005–2007 годах он являлся первым вице-губернатором. В 2007–2014 годах он руководил ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новгородской области».