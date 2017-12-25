Мэрия Москвы опубликовала список погибших в ДТП с автобусом в подземном переходе

Мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар». Согласно данным мэрии, в результате наезда автобуса на пешеходов погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

Среди погибших — 38-летняя Евгения Михайлова, неизвестные 45-летняя женщина и 18-летний мужчина, возраст еще одного погибшего не указан.

Также на сайте мэрии сообщается, что из 11 пострадавших 9 были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в понедельник в Москве пассажирский автобус под рейсовым номером «SK» (Славянский бульвар — Сколково) въехал в пешеходный переход.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В полиции рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства. Версию теракта в МВД исключают.