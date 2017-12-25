Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС

Вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий спортивную отрасль, объявил о приостановлении деятельности на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом он заявил на заседании исполкома организации, которое проходило в Доме футбола в Москве, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, исполняющим обязанности главы РФС назначен генеральный директор организации Александр Алаев.

О готовящейся отставке вице-премьера с поста главы РФС ранее сообщала газета «Коммерсант». Источники издания связывали добровольный уход Мутко с «давлением» со стороны Международной федерации футбола (FIFA) из-за допингового скандала в российском спорте.

Напомним, Мутко руководил РФС с 2005 по 2009 год, а также с сентября 2015-го после ухода Николая Толстых с этого поста.

С 2008 по 2012 год Мутко занимал должность министра спорта, туризма и молодежной политики России. В октябре прошлого года Мутко был назначен заместителем председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.