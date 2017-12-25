Совфед предложил ограничить право органов опеки забирать детей из семей

Совет Федерации России предложил ограничить возможности органов опеки по изъятию детей из семей. Соответствующие поправки Совфед планирует внести в Семейный кодекс в 2018 году, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«У органов опеки не должно быть карающих функций. А у нас работают так: сначала заберем [ребенка], а потом разберемся», — заявила Матвиенко.

По ее словам, изымать детей из семей необходимо только тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью ребенка.

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Ранее сенатор Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить действия органов опеки, которые изъяли у многодетной матери семерых приемных детей из-за длинных волос у одного из них.

Речь идет об истории с изъятием семерых детей у женщины, воспитавшей 21 ребенка. На это обратила внимание «Новая газета».

Поводом для изъятия детей стала жалоба заведующей детского сада на волосы, которые отрасли у одного из сыновей женщины до поясницы и были скреплены розовой резинкой.