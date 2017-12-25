В Москве проверят все автобусы после ДТП в подземном переходе

В Москве проверят все автобусы в связи с наездом транспортного средства на пешеходов у станции метро «Славянский бульвар», сообщает в твиттере департамент транспорта Москвы.

В сообщении ведомства уточняется, что техническое состояние всех автобусов столицы на внутригородских маршрутах будет проверено до 5:00 завтрашнего дня, 26 декабря.

При этом в Дептрансе подчеркнули, что авария ранее в понедельник в столице произошла с участием автобуса подмосковного перевозчика.

Напомним, пассажирский автобус под рейсовым номером «SK» (Славянский бульвар — Сколково) въехал в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар», в результате четыре человека погибли, 11 получили ранения, девять из них были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В полиции назвали среди возможных причин аварии неисправность транспортного средства. Версию теракта в МВД исключают.