Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах президента

Журналистка Ксения Собчак, подавшая в ЦИК документы для выдвижения в президенты России, предложила оппозиционеру Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на выборах, если ее зарегистрируют. Об этом она написала в своем инстаграме.

Такое предложение Собчак сделала Навальному после того, как ЦИК отказался зарегистрировать политика кандидатом в президенты.

Собчак отметила, что считает недопуск Навального до выборов «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей». Однако другого способа «что-то изменить» кроме участия в выборах она не видит.

В свою очередь, бойкот выборов, по мнению Собчак, — «неэффективный и вредный метод», который «не только не снизит явку, но и увеличит проценты [нынешнего президента России Владимира] Путина».

Ранее в понедельник Центральная избирательная комиссия рассмотрела документы, поданные политиком Алексеем Навальным, и приняла решение отказать ему в регистрации кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления (к которым относится вменяемая Навальному по «делу «Кировлеса» растрата в особо крупном размере), не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

В ответ на решение ЦИК Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы главы государства и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста, при этом не уточнив даты.