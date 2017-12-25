Путин заявил о необходимости усовершенствовать закон о СМИ-иноагентах

Закон, позволяющий признавать иностранные СМИ, работающие в России, иноагентами нуждается в совершенствовании, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и Совета федерации, передает Интерфакс.

«Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании, но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую либо через подставных лиц, финансируя деятельность внутри страны», — пояснил Путин.

При этом глава государства отметил, что, принимая соответствующий закон, «мы не собирались и не ограничиваем свободы граждан».

По словам Путина, регулирование деятельности СМИ-иностранных агентов в США намного жестче, чем предлагается в России.

«В известной, достаточно мощной стране за океаном наши средства массовой информации [телеканал RT] начали ставить в разряд иностранных агентов, причем регулирование там этих иностранных агентов гораздо более жесткое, чем то, которое предложено в нашем законе», — сказал глава государства.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому иностранные СМИ будут обязаны в течение месяца со дня признания иноагентами учреждать российское юридическое лицо для возможности распространения своих материалов.

Также, согласно инициативе, СМИ должны будут маркировать свои материалы как иноагенты и внести соответствующий пункт в свои выходные данные.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. На эти СМИ распространятся те же ограничения, что на некоммерческие организации, признанные иноагентами.

В реестр СМИ-иноагентов уже попали «Голос Америки», Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии». Журналистам этих изданий запрещен вход в Совет Федерации.