В Забайкальском крае 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкальском крае сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги РЖД.

«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Бада — Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги задержан пассажирский поезд дальнего следования № 19 Пекин — Москва, а также отменены два пригородных пассажирских поезда № 6106 Петровский Завод — Хилок, № 6107 Хилок — Петровский Завод», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, Следственный комитет проводит проверку. Авария произошла в ночь на 26 декабря (22.50 мск) в Хилокском районе Забайкальского края на перегоне Бада — Жипхеген.

«Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы», — сообщает следственный орган.

Как отмечает СК, в результате инцидента никто не пострадал, но были повреждены более 100 метров пути, а также три опоры контактной сети. На путях ведутся восстановительные работы. К месту аварии направлены восстановительные поезда со станций Улан-Удэ, Хилок и Чита, а также оперативные группы МЧС.

Источник местного издания Zab.ru сообщил, что товарный поезд вез целлюлозу. Всего он состоял из 41 вагона, некоторые из которых упали на бок, а остальные сошли с рельсов.