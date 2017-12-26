У движения Putin Team появилась фирменная символика

Движение в поддержку президента Владимира Путина Putin Team, созданное хоккеистом Александром Овечкиным, определилось со своей фирменной символикой. Ее выбрали в ходе голосования среди участников движения. Победу одержали сразу три варианта. Об этом говорится на сайте организации.

«Для последующего нанесения на экипировку и сувенирную продукцию движения было решено использовать все три варианта, за которые было отдано наибольшее количество голосов», — говорится в сообщении.

Фото: putinteam.ru

Уточняется, что победителями голосования стали Сергей Алферов, Николай Леванов и Валерий Хорохордин.

Фото: putinteam.ru

Помимо самого названия движения в символике используются изображения Путина, а также различные слова как на русском, так и на английском языках: Defender (Защитник), PeaceMaker (Миротворец), Доверие, Ответственность, Справедливость, Неравнодушие и другие.

Фото: putinteam.ru

О создании движения Putin Team нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» объявил в начале ноября. В Кремле инициативу Овечкина поддержали.

Позднее газета «Ведомости» сообщила, что настоящим автором проекта является не Овечкин, а агентство «ИМА-консалтинг». Сам Овечкина утверждает, что идея создания движения принадлежит ему.

О своем присоединении к движению уже заявили спортсмены Елена Исинбаева, Евгений Плющенко, Алексей Воевода, шахматист Сергей Карякин, певец Николай Расторгуев и многие другие.