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В России главным словом 2017 года стала «реновация»

Культура

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Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал словом 2017 года «реновацию». На втором месте списка — «биткоин», на третьем — «хайп». Об этом сообщается на сайте «Год литературы».

В рейтинг также вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Кроме того, экспертный совет составил топ-15 авторских неологизмов, или протологизмов. Здесь на первом месте стоит слово «домогант», на втором — «гоп-политика», а на третьем — «зломенитый».

Ранее стало известно, что Оксфордский словарь выбрал словом 2017 года «youthquake», которое означает «значительное культурное, политическое или социальное изменение вызванное действиями или влиянием молодежи».

Теги:
криптовалюта, сексуальные домогательства , допинг, реновация, слово года, словарь
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