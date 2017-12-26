Технические эксперты ГАЗ рассказали о первых выводах по ДТП на «Славянском бульваре»

Водитель автобуса, въехавшего накануне в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, по предварительным данным, не задействовал тормозные системы. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение «Группы ГАЗ», компании-производителя автобуса.

В ГАЗе уточнили, что на место аварии 25 декабря были направлены представители Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ», где был изготовлен автобус, с целью изучения обстоятельств происшествия.

«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — заявили в компании.

В «Группе ГАЗ» отметили, что въехавший в переход автобус ЛИАЗ-5292.60 оснащен сертифицированной системой с «двумя уровнями резервирования» на случай отказа тормозов.

Кроме того, в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, «и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования».

Напомним, что пассажирский автобус под рейсовым номером «SK» (Славянский бульвар — Сколково) въехал в пешеходный переход днем 25 декабря.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В ГУ МВД Москвы назвали две версии причины аварии. По мнению полиции, либо автобус был неисправен, либо водитель не справился с управлением. Версию теракта в МВД исключают.