«Ведомости» сообщили об исключении Visa и Mastercard из ассоциации «Финтех»

Платежные системы Visa и Mastercard были исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой Центробанка для развития финансовых технологий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех близких к ассоциации собеседников.

По словам собеседников издания, Visa и Mastercard были исключены из «Финтеха» через две недели после вступления. Два источника издания объясняют это решение тем, что «Финтех» работает над государственными проектами, а Visa и Mastercard — иностранные структуры.

Собеседники «Ведомостей» отметили, что объяснение своего решения «Финтех» не предоставила.

Сейчас на сайте «Финтеха» Visa и Mastercard не указаны среди участников. Представитель ассоциации заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества» и ведет переговоры с Visa и MasterСard.

Представители компаний и Банк России на запрос «Ведомостей» не ответили.

По мнению одного из членов «Финтеха», исключение Mastercard и Visa — разумный шаг, необходимый для обеспечения безопасности.

Председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева предположила, что ассоциация занимается проектами, о которых открыто не говорится. По ее мнению, речь может идти о криптографической защите. Обаева отметила, что в этом случае можно было просто ограничить доступ к чувствительной информации, а не исключать платежные системы.

Ассоциация «Финтех» была создана в декабре 2016 года. Среди ее учредителей помимо Центробанка есть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие», Qiwi и НСПК, выступающая в качестве оператора российской платежной системы «Мир».

На базе «Финтеха» ведется работа над проектами удаленной идентификации россиян, технологии распределенного реестра (платформа «Мастерчейн»), открытых API и платформы быстрых платежей.

Годовой взнос за членство в организации — 15 миллионов рублей, а плата для ассоциированных членов, которые не имеют права голоса, равна 7,5 миллиона рублей.