У спорткомплекса «Олимпийский» сменился владелец

Группа компаний «Альянс» Мусы Бажаева продала спорткомплекс «Олимпийский» «Киевской площади» Годы Нисанова и Зараха Илиева. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Киевской площади» изданию рассказали, что сделка была осуществлена в декабре 2017 года. Сумму сделки в пресс-службе разглашать отказались, однако отметили, что Нисанов и Илиев планируют инвестировать в спорткомплекс не менее 300–400 миллионов долларов.

«„Олимпийскому“ давно требовалась реконструкция, требовался инвестор, который готов взять на себя модернизацию этого важного для Москвы объекта», — сказал Forbes заммэра Москвы Александр Горбенко.

В «Киевской площади» рассказали, что «Олимпийский» планируется закрыть на реконструкцию до 2019 года. За счет оптимизации внутренних пространств его площадь увеличат с 213 000 до 300 000 квадратных метров. При этом, исторические фасады спорткомплекса планируют сохранить.

Как уточняет издание, мэрия Москвы безуспешно пыталась продать «Олимпийский» с 2012 года, более пяти раз торги переносились из-за отсутствия заявок. Реализовать долю в 64% удалось в мае 2014 года, когда акции за 4,67 млрд рублей приобрела структура группы «Альянс». Кроме того, с момента аукциона 8% акций принадлежат отдельным физлицам.

Компания «Киевская площадь» владеет московскими рынками «Садовод», «Москва», «Южные ворота», торговым центром «Европейский», гостиницей «Украина», агрокластером «Фуд Сити». Компания строит отель возле парка «Зарядье», переделывает в гостиницу четыре звезды один из домов-книжек на Новом Арбате и реконструирует Щелковский автовокзал.

Спорткомплекс «Олимпийский» возле станции метро «Проспект мира» был возведен к Олимпиаде-1980.