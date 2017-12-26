«Коммерсант» узнал о задержании директора «Воентелекома»

В Москве задержан генеральный директор АО «Воентелеком» Александр Давыдов, подозреваемый в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госконтрактов (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, 25 декабря Давыдова задержали и отвезли на допрос после того, как военные следователи и оперативники ФСБ провели обыски его в кабинете и автомобиле.

Как говорится в материалах расследования, топ-менеджеры компании, заключая с Минобороны контракты на поставки оборудования, существенно завышали стоимость продукции, а также получали двойную плату за оказание услуг.

«Например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант».

По предварительным подсчетам военных следователей, только по двум контрактам руководство «Воентелекома» таким образом похитило более 460 млн рублей.

Ранее фигурантами этого уголовного дела стали первый замгендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, бывший советник гендиректора Дмитрий Семилетов и гендиректор фирмы-подрядчика ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.

Александр Давыдов возглавил «Воентелеком» в феврале 2013 года, а до этого четыре года руководил АО «НИИ „Масштаб“».

При нем «Воентелеком» вошел в топ-20 крупнейших IT-компаний России, реализовав свыше десятка инвестиционных проектов в области НИОКР и разработав более 20 образцов современного оборудования в интересах Минобороны, Минпромторга, Минюста, ФСБ и ФСО России.