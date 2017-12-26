Власти Калмыкии попросили ТНТ извиниться перед буддистами

Постоянное представительство Калмыкии при президенте России попросило руководство ТНТ принести извинения верующим из-за эпизода в сериале «Улицы». Копию соответствующего письма опубликовало агентство «РИА Калмыкия».

«Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя на грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство», — сказал зампред постпредства Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев.

Он уточнил, что, если руководство ТНТ не принесет извинения верующим и не удалит данный эпизод из сериала, власти Калмыкии готовы обратиться в судебные и правоохранительные органы.

В середине декабря телеканал ТНТ принес извинения за номер в шоу Comedy Woman, в котором фигурировала ингушская девушка из эскорт-агентства. Гендиректор компании Comedy Club Production Андрей Левин лично приехал в постпредство Ингушетии в Москве.

В эфире ТНТ также показали видео, в котором извинения принесли участники популярных передач телеканала. В ролике отмечалось, что ТНТ 20 лет вещает на всей территории России, за это время канал представил множество «разноэтнических объединяющих людей» проектов.