Повторная экспертиза признала фотографии из дела Юрия Дмитриева не порнографическими

Юрий Дмитриев в суде 26 декабря 2017 года. Фото: Сергей Маркелов / 7x7

Обновление Прокуратура попросила назначить третью экспертизу фотографий из дела Юрия Дмитриева, а его самого отправить на стационарное психиатрическое обследование.

По результатам повторной экспертизы, петрозаводский историк Юрий Дмитриев фотографировал свою приемную дочь без одежды для контроля ее физического развития.

Первое исследование, проведенное год назад в Центре социокультурных экспертиз (дела Pussy Riot и запрещенных ныне «Свидетелей Иеговы»), сочло 9 фотографий из 140 порнографическими.

Выводы исследования, проведенного в «Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы» (ФДНСЭ), на заседании 26 декабря огласила судья Марина Носова.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал результаты повторной экспертизы «большой победой». Однако прокурор Елена Аскерова, которая ранее и ходатайствовала о проведении экспертизы в ФДНСЭ, теперь попросила о проведении третьего исследования. Адвокат, в свою очередь, попросил освободить Дмитриева из-под стражи.

Суд продолжит рассмотрение этих ходатайств в 14:30.

Напомним, Юрия Дмитриева задержали в его квартире в середине декабря 2016 года. Его обвинили в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери. Однако защита Дмитриева, а также эксперты, выступавшие в суде, считают, что снимки представляют собой дневник здоровья девочки, которая была очень худой.

Дмитриеву инкриминируют «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» (статья 242.2 УК России), «совершение развратных действий без применения насилия» (статья 135 УК России) и «незаконное хранение огнестрельного оружия» (статья 222 УК России).