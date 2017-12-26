В Москве госпитализировали въехавшего в подземный переход водителя автобуса

Водитель автобуса, въехавшего накануне в пешеходный переход, госпитализировали в одну из московских больниц, сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации ТАСС, у 58-летнего мужчины диагностировали кровоизлияние в мозг. Источник агентства уточнил, что во время аварии он ударился головой. Сейчас, уточняет ТАСС, водитель находится в нейрохирургическом отделении больницы им. Боткина.

«Следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса. К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения», — сообщили в СК.

Напомним, накануне пассажирский автобус под рейсовым номером «SK» (Славянский бульвар — Сколково) въехал в пешеходный переход. Четыре человека погибли на месте, более 10 пострадали.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Рассматривается несколько версий случившегося: либо автобус был неисправен, либо водитель не справился с управлением. Версию теракта в МВД исключают.