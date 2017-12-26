Совфед одобрил закон о тюремном сроке за телефонный терроризм

Совет Федерации России одобрил закон, ужесточающий наказание для телефонных террористов до 10 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам в статью 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), наказание по этой статье теперь предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, в случае если сообщения о готовящемся взрыве или поджоге касались объектов социальной инфраструктуры или повлекли причинение крупного ущерба (более млн рублей).

Также поправки предполагают выделение в отдельный состав статьи 207 УК РФ ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». В этих случаях предусматривается наказание до 6-8 лет лишения свободы.

Максимальные меры — от 8 до 10 лет лишения свободы — предусмотрена в случае, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия.

Согласно действующему законодательству, верхний предел по статье 207 УК РФ предполагает тюремные сроки до пяти лет или штраф до 200 тысяч рублей.

Поправки в закон о «ложном сообщение об акте терроризма» были разработаны депутатами Госдумы после волны звонков о минировании зданий, прокатившейся по российским городам в сентябре. За месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах. Всего было эвакуировано более 1 млн человек.