Умер один из создателей рунета Валерий Бардин

В Москве на 64-м году жизни умер один из создателей российского сегмента интернета и автор нескольких передовых компьютерных технологий Валерий Бардин, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В 1982 году Валерий Бардин закончил Московский инженерно-физический институт. Он работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. Участвовал в создании первой советской версии операционной системы Unix — ОС ДЕМОС, а также интернет-провайдеров «Демос» и «Релком».

Валерий Бардин также был директором по развитию первого новостного интернет-агентства «Национальная служба новостей».