Кремль: призывы Навального бойкотировать выборы нужно проверить на соответствие закону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы оппозиционера Алексея Навального бойкотировать президентские выборы «подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», передает РИА Новости.

Песков добавил, что в Кремле не согласны с мнением, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке избирателей.

«Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существует абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения», - заявил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, неучастие одного из желающих стать кандидатом, «в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов».

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Накануне Центризбирком отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты. Члены комиссии объяснили свое решение непогашенной судимостью Навального по «делу Кировлеса» (растрата в особо крупном размере). В комиссии уточнили, что граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости

В ответ на решение ЦИК Навальный призвал бойкотировать президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста, при этом не уточнив даты ее проведения.

В свою очередь, журналистка Ксения Собчак, также подавшая в ЦИК документы для выдвижения в президенты России, предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах, если ее зарегистрируют.