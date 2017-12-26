Власти Грузии подтвердили гибель при спецоперации в Тбилиси организатора теракта в Стамбуле

Служба госбезопастности Грузии раскрыла имена задержанных и убитых в ходе спецоперации в Тбилиси мужчин, сообщается на сайте ведомства. Среди них был организатор теракта в аэропорту Стамбула Ахмед Чатаев.

По информации грузинских спецслужб, «Чатаев и его сообщники планировали совершить теракты в Грузии и Турции». Они хотели «атаковать здания дипломатических миссий».

Помимо Чатаева во время спецоперации были убиты «гражданин России Ибрагим Адашев, который находился в Грузии в 2010–2011 годах с фальшивыми паспортами, и Аслан Бег Солтахматов». Еще одного разыскиваемого Интерполом россиянина Шуаи Борзиева задержали. В конце ноября власти Грузии обвинили Борзиева в терроризме.

Ранее источники «Новой газеты» в правоохранительных органах Грузии рассказали, что спецслужбы пытались задержать Чатаева и его сообщников живым, вступая с ним в переговоры. Каким образом Ахмед Чатаев, один из самых разыскиваемых в мире террористов, оказался на территории Грузии, неизвестно до сих пор.

Напомним, вечером 21 ноября тбилисский район Испани оцепили силовики. На третьем этаже одного из многоквартирных домов забаррикадировались вооруженные боевики. Они оказывали сопротивление правоохранительным органам в течение 20 часов. В результате трое подозреваемых в терроризме были убиты, один задержан. Их имена не раскрывались.

Через несколько дней СМИ со сслыкой на источники сообщили, что среди убитых был Ахмед Чатаев — близкий соратник лидера «Имарата Кавказ» (организация запрещена в России — ред.) Доку Умарова, приближенный главе «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.) аль-Багдади.

Чатаева подозревают в причастности к теракту в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка в июне 2016 года. Тогда погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены.