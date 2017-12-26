Суд утвердил мировое соглашение между «Роснефтью» и «Системой»

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между нефтяной компанией «Роснефть» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти», сообщает Интерфакс из зала суда.

Согласно условиям соглашения, АФК «Система» обязуется возместить «Башнефти» (принадлежит «Роснефти») причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы откажутся от взаимных претензий.

Судья также отметила, что обеспечительный арест с активов АФК «Система» будет сниматься поэтапно.

Напомним, в мае «Роснефть» и «Башнефть» подали в Арбитражный суд Башкирии иск к «Системе» с требованием взыскать с компании 106,6 млрд рублей убытков, которые, по их мнению, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 году.

Позднее «Роснефть» увеличила размер претензий до 170,6 млрд рублей из-за обесценения рубля к доллару. В августе суд частично удовлетворил этот иск и постановил взыскать с «Системы» 136,3 млрд рублей.

В декабре, нефтяные компании подали новый иск к «Системе» о возмещении ущерба на сумму 131,6 млрд рублей.

В свою очередь, АФК «Система» выдвинула встречный иск к «Роснефти» и «Башнефти» о возмещении ущерба в размере 330 млрд 448,8 млн рублей, обвинив компании в попытке доведения АФК до банкротства. Позднее стало известно о подписании сторонами мирового соглашения.

Напомним, в 2014 нефтяная компания «Башнефть», принадлежавшая тогда «Системе», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». В «Роснефти» считают, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании.

В свою очередь, в «Системе» уверены, что реорганизация компании соответствовала требованиям законодательства.