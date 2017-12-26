ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты

Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак и зарегистрировал ее кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда», — говорится в постановлении, принятом ЦИК.

После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Собчак идет на выборы от партии «Гражданская инициатива». За кандидатуру журналистки проголосовали 96 из 106 делегатов съезда партии. Тогда же Собчак представила свою предвыборную программу «123 трудных шага».

Накануне Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Алексею Навальному. Члены комиссии объяснили свое решение непогашенной судимостью Навального по «делу Кировлеса» (растрата в особо крупном размере). В комиссии уточнили, что граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

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В ответ на решение ЦИК Навальный призвал бойкотировать президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.

В свою очередь, Ксения Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах, если ее зарегистрируют.