Совфед отклонил запрет жестокого обращения с животными при тренировке охотничьих собак

Совет федерации отклонил законопроект, запрещающий жестокие методы тренировки охотничьих собак, сообщается на сайте Совфеда.

За принятие законопроекта проголосовали 43 сенатора, 78 выступили против, еще 22 воздержались.

Поправки предлагали изменить существующую систему по подготовке охотничьих собак на более гуманную систему, исключающую жестокое обращение с животными. В частности, притравку предлагалось делать только через ограждение.

Законопроект выдвигает требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся дикие животные, используемые в тренировках. Помимо этого, документ запрещает тренировать собак, не отнесенных к охотничьим породам.

Отмечалось, что законопроект сможет пресечь необоснованную жестокость в отношении диких животных при подготовке собак к выставкам.