Умер основатель портала Aviasales Константин Калинов
На 41 году жизни умер основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов, сообщает TJournal.
Точная причина смерти не называется. Однако издание отмечает, что Калинов страдал от продолжительной болезни.
В декабре 2016 года Калинов объявил об уходе от операционной деятельности компании из-за болезни. В апреле 2017 года в интервью порталу Rusbase Калинов рассказывал, что участвует только в советах директоров Aviasales
Сайт Aviasales запущен в 2007 году. Сначала он работал как личный блог Калинова, на котором он собирал специальные предложения авиакомпаний. Позднее у ресурса появился специальный поисковой алгоритм.