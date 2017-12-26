Прокуратура попросила назначить историку Дмитриеву стационарную психиатрическую экспертизу

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова предположила, что у историка Юрия Дмитриева есть отклонения сексуального характера. Она попросила суд назначить стационарную психиатрическую экспертизу, чтобы определить, нуждается ли Дмитриев в принудительном лечении.

На стадии предварительного следствия Дмитриев уже проходил амбулаторную психиатрическую экспертизу. Врачи не обнаружили у историка сексуальных девиаций.

Также Аскерова попросила назначить очередную, уже третью, экспертизу фотографий приемной дочери Дмитриева в московской частной экспертной организации «Международное агентство интеллектуальной собственности». Первая экспертиза, проведенная год назад, назвала снимки порнографическими. Вторая группа экспертов, выводы которых были озвучены на заседании 26 декабря, установила, что фотографии не являются порнографией. По мнению специалистов, подсудимый фотографировал болезненную девочку без одежды, чтобы контролировать ее физическое развитие.

Защитник Дмитриева Виктор Ануфриев попросил перенести заседание на 27 декабря, чтобы подготовить возражения на ходатайство прокуратуры.

Ранее во вторник повторная экспертиза не нашла порнографии в фотографиях из дела историка. Эксперты установили, что Дмитриев фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь без одежды, чтобы контролировать ее физическое развитие.

Напомним, Юрия Дмитриева задержали в его квартире в середине декабря 2016 года. Его обвинили в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери. Однако защита Дмитриева, а также эксперты, выступавшие в суде, считают, что снимки представляют собой дневник здоровья девочки, которая была очень худой.