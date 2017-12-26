ЕС раскритиковал российские власти из-за недопуска Навального к выборам

Решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты «бросает серьезное сомнение на политический плюрализм в России и перспективы проведения демократических выборов в следующем году», говорится в распространенном Евросоюзом заявлении.

В сообщении Евросоюза отмечается, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел Навального, приговоренного Ленинским районным судом Кирова к пяти годам условно, «лишенным права на справедливое разбирательство».

В Евросоюзе подчеркнули, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для пресечения политической деятельности.

В своем сообщении ЕС призвал российские власти обеспечить равные условия для участников выборов президента в 2018 году. Кроме того, в организации надеются, что представителей ОБСЕ допустят к наблюдению на российских выборах президента.

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Накануне ЦИК отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации его кандидатом в президенты на выборах в 2018 году. В ответ на решение ЦИК политик призвал бойкотировать выборы, а также объявил о проведении всероссийской акции протеста.