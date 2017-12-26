В топ-10 самых популярных ТВ-программ 2017 года попал фильм про Путина

Стали известны самые популярные программы на российском телевидении в 2017 году. На первом месте рейтинга, как сообщает пресс-служба Первого канала со ссылкой на данные Mediascope, оказалась трансляция Парада Победы 9 мая.

Второе место занял праздничный выпуск новостей Первого канала, показанный 9 мая, третье — первая часть документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Путин».

Трансляция еще одного парада — в честь Дня военно-морского флота (ВМФ), который прошел 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, оказалась в рейтинге на седьмом месте.

Самым рейтинговым развлекательным шоу был признан проект Первого канала «Лучше всех», сохранявший популярность 15 недель. Информационная программа «Время» становилась самым рейтинговым телепроектом на протяжении 11 недель.

В пресс-службе Первого канала отметили, что по-прежнему остаются лидерами проект «Голос. Дети» и ток-шоу «Пусть говорят».

Программы Первого канала занимают девять мест в топ-10 самых рейтинговых программ. Единственным исключением стал показанный 23 февраля на «России 1» римейк фильма «Экипаж», который занял четвертое место.

В прошлом году на первом месте в рейтинге Mediascope оказался юбилейный выпуск КВН, на котором присутствовал Владимир Путин. На втором и третьих местах — трансляция парада в День Победы и выпуск новостей 9 мая на Первом канале.

В рейтинг 2016 года попали две программы «России 1» (шоу талантов «Удивительные люди» и финал песенного конкурса «Евровидение»). Программы других каналов в топ-10 не вошли.