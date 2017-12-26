Памфилова ответила на критику «либеральной общественности» из-за недопуска Навального к выборам

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова не согласилась с комментариями о несправедливом отказе в регистрации оппозиционера Алексея Навального и журналиста Олега Лурье кандидатами в президенты. Об этом она заявила на заседании ЦИКа, передает Интерфакс.

«Я считаю, что чудовищно то, что наша либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо», — заявила председатель ЦИК.

При этом Памфилова добавила, что закон «может быть несправедлив», однако совершенствовать его — «это уже дело законодателей», в то время как задача ЦИК — «действовать жестко и четко по тому законодательству, которое есть», — заключила она.

Читайте также Программируемый кризис. Незарегистрированный кандидат впервые идет до конца

Накануне ЦИК отказал оппозиционеру Алексею Навальному, а также журналисту Олегу Лурье в регистрации кандидатами в президенты на выборах в 2018 году. Комиссия объяснила такое решение отсутствием пассивного избирательного права у соискателей из-за их судимости.