Путина официально выдвинули кандидатом в президенты

Инициативная группа объявила об официальном выдвижении кандидатом на президентских выборах в 2018 году нынешнего главы государства Владимира Путина. Об этом заявила возглавляющая инициативную группу руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, сообщает РИА Новости.

«Решение принято единогласно», — объявила Шмелева на заседании группы в одном из павильонов ВДНХ.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о намерении выдвигаться на следующий срок во время выступления перед рабочими завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Согласно закону, в таком случае выдвинуть кандидата должна инициативная группа, в ее состав должно входить не менее 500 человек.

Кандидатуру Путина ранее поддержали партии «Единая Россия», а также «Справедливая Россия», отказавшись, таким образом, выдвигать кандидата в президенты от собственной партии.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.