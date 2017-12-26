The Insider: мать подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге обращалась в ФСБ

Мать 18-летнего Евгения Ефимова, задержанного в середине декабря по подозрению в причастности к подготовке терактов в Петербурге, неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой спасти сына от влияния экстремистов. Об этом в интервью The Insider рассказала сама Оксана Ефимова.

По ее словам, сын с отличием окончил школу и собирался поступать на химический факультет в СПбГУ, однако вскоре передумал, объяснив родителям, что у него пропал интерес. В 11 классе молодой человек стал увлекаться исламом, начал учить арабский язык, говорил о желании поехать в Сирию и, по словам матери, «стал плохо отзываться о христианах».

«Незадолго до его 18-летия он не пришел домой ночевать <…> Оказалось, что его задержали на Новочеркасском проспекте в молельном доме. В отделении с ним провели профилактическую беседу, дождались меня и нас отпустили», — рассказывает Оксана Ефимова.

Беспокойство женщины также вызвали сообщества сына «ВКонтакте», которые показались ей радикальными. «Я до этого следила за историей Варвары Карауловой. Я понимала, что с моим ребенком происходит что-то похожее», — объясняет женщина.

«Я позвонила на горячую линию ФСБ, объяснила ситуацию. Они взяли мои контакты, записали телефон Жени и через два дня эти группы были заблокированы прокуратурой РФ. А в апреле после теракта в петербургском метро мы с мужем поехали на Литейный, сын тогда вообще находился в невменяемом состоянии, он был похож на овощ, у него совершенно отсутствовали какие-либо эмоции. На Литейном нас вызвали в специальный кабинет, мы рассказали о том, что сын хочет принять ислам, что он перестал есть мясо, плохо отзывается о христианах, и вообще ведет себя неадекватно. С нами долго разговаривали, вся беседа протоколировалась. Но нам на руки никаких копий протоколов не выдали, хотя я просила», — приводит слова женщины The Insider.

Ефимова рассказала, что водила сына к психологу, позже их вместе вызывали сначала в детскую комнату милиции, затем в Следственный комитет, где женщине пообещали, что к сыну «приставят сотрудника ФСБ из отдела экстремизма и терроризма».

«В августе я обрывала этому сотруднику телефон, он на звонки не отвечал. Потом как-то взял трубку и сказал, что нашим делом занимаются. <…> Я умоляла что-то сделать, но так никакой помощи и не дождалась», — говорит Ефимова.

Женщина уверена, что ее сын не мог планировать теракт, а «был игрушкой в чьих-то руках».

Напомним, 17 декабря ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Санкт-Петербурге. Основной целью террористов, как сообщали силовики, был расположенный в центре города Казанский кафедральный собор.

По подозрению в причастности к подготовке терактов арестовали нескольких человех. Один из них — 18-летний Евгений Ефимов — рассказал, что должен был «сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и прикрепить поражающие элементы». Ефимова арестовали до 13 февраля по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (статья 223.1 УК).

Позднее стало известно, что информацию о готовящихся терактах России передало ЦРУ. Кремль заявил, что это был «образцовый пример» сотрудничества США и России в борьбе с терроризмом.