«Перемолились»: мэр Калининграда объяснил отсутствие снега

Мэр Калининграда Александр Ярошук пояснил отсутствие снега в городе в новогодние праздники тем, что люди «перемолились», сообщают местные СМИ, в частности, портал «Новый Калининград» и «Вести-Калининград».

«Без снега, к сожалению. Потому что хотелось бы снега детям на радость. Но не получается. Наверное, перемолились», — сказал глава города. И добавил: «Но это нас и спасает, на самом деле. Вы знаете, в каком состоянии инфраструктура наших „Теплосетей“».

В ноябре Ярошук посоветовал калининградцам молиться, чтобы зимой не было больших снегопадов, поскольку спецтехника не справляется. Как отмечают местные СМИ, мэр Калининграда регулярно и по разным поводам заявляет, что надо молится. Себя он называет верующим человеком.

Так, градоначальник просил молиться в 2015 году, когда на оперативном совещании с чиновниками говорил о проблемах муниципального предприятия со снегоуборочной техникой. «Ну, будем молиться, чтобы зима была теплая», — предложил он. Тогда выяснилось, что часть снегоочистительных машин изношена на 100%, а в городском бюджете нет денег на закупку новых.

Ярошук просил молиться и накануне Дня города-2017 — для того, чтобы дождь не испортил горожанам праздника.

В 2016 году Ярошук, выступая в эфире местной радиостанции, заявил, что радиослушателям с утра лучше гадать на Евангелии, а не на книге философа Иммануила Канта. Когда ведущая передачи предположила, что гадание на священной книге могут счесть богохульством, мэр заявил, что это «неплохая идея». «Представляете, насколько мудрее калининградцы станут?» — сказал он.

В том же году в ответ на просьбу горожан построить поликлинику вместо очередной церкви мэр Калининграда посоветовал «думать про свою душу».

В 2013 году газета «Коммерсантъ» сообщала, что Ярошук в течение двух лет скрывал виллу в Каннах, принадлежащую его жене Жанне. Как выяснила газета, супруга Ярошук приобрела дом с участком во Франции за €1,45 млн еще в 2010 году. Ярошук отверг эту информацию, заявив, что недвижимость была приобретена только в 2012 году. Партия «Единая Россия» пообещала собрать политсовет по этому вопросу. Был ли совет и что на нем решили, неизвестно. В конце ноября 2013 года мэр Калининграда развелся со своей супругой.

Напомним, накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов на вопрос журналиста, почему местные власти сократили пособия, выплачиваемые при рождении ребенка, ответил фразой «по кочану».