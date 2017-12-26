Бывшие полицейские получили реальные сроки по делу о перестрелке на Рочдельской улице

Пресненский районный суд Москвы приговорил к реальным срокам бывших полицейских столичного ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина, Ильдара Шакирова и Рената Зиннатулина по делу о стрельбе у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в 2015 году, сообщает ТАСС.

Бывшему и.о. начальника уголовного розыска московского ОВД «Пресненский» Денису Ромашкину суд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима, бывшему оперативнику того же ОВД Ильдару Шакирову — три с половиной года лишения свободы, бывшему участковому Ренату Зиннатулину — два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Суд также лишил Ромашкина, Шакирова и Зиннатулина специальных званий: майора, младшего лейтенанта и капитана полиции и запретил им занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

В свою очередь, защита осужденных заявила о намерении обжаловать приговор.

Стрельба в кафе Elements на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года. В результате перестрелки погибли два человека, семеро были госпитализированы. По данным правоохранительных органов, в конфликте участвовали приближенные криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), в том числе Андрей Кочуйков (Итальянец).

Напомним, по делу Шакро Молодого ранее были арестованы высокопоставленные сотрудники Следственного комитета Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов. Их обвиняют в получении взятки от криминального авторитета. По версии следствия, они обещали прекратить преследование Кочуйкова, который проходит по делу о перестрелке.