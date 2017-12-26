РБК узнал о реформе Пенсионного фонда в 2018 году

Осенью 2018 года правительство займется реформой Пенсионного фонда (ПФР), сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, еще год назад началось обсуждение возможности его преобразования в публично-правовую компанию (ППК) — с правом инвестировать свободные деньги и копить резервы.

По словам собеседников, на первом этапе к управлению фондом привлекут работодателей и профсоюзы. Эксперты считают, что новый правовой статус позволит ему стать более независимым от бюджета и даст возможность нарастить резервы и размещать их в активах компаний для получения дополнительной прибыли.

Вопросом правового статуса ПФР будет заниматься уже новое правительство, отмечает РБК. По словам источника в аппарате правительства, против большей самостоятельности Пенсионного фонда выступает финансово-экономический блок.

Минфин и Минэкономразвития не стали отвечать на запросы РБК, переадресовав их в Минтруд. В Минтруде заявили, что говорить о какой-то конкретной организационно-правовой форме для ПФР пока рано. Из аппарата вице-премьера Ольги Голодец ответ еще не пришел.

В июле 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон «О публично-правовых компаниях» (ППК). Документ определяет единые правила создания и деятельности госкорпораций и госкомпаний.

ППК вправе приобретать активы, открывать банковские счета и заключать договоры банковского счета/вклада, создавать коммерческие и некоммерческие организации, а также формировать свой резервный фонд.

На сегодняшний день публично-правовых компаний в России практически нет. По данным egrul.nalog.ru, существует только одна ППК — «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».