Власти ДНР помиловали украинских военных для обмена с Киевом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко помиловал пленных, которые 27 декабря будут переданы представителям Киева, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По словам Захарченко, обмен состоится в среду, 27 декабря, в 13:00. Обмен пройдет по формуле «306 на 74».

Накануне стало известно, что Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными. Договоренности достигнуты после встречи патриарха Московский и Всея Руси Кирилла с Александром Захарченко, и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

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«В списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — заявил патриарх Кирилл.

Ранее Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными между Киевом ДНР и ЛНР.Последний раз стороны обменивались пленными осенью 2016 года.