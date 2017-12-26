Мэрия Москвы выплатит по миллиону рублей семьям погибших в ДТП с участием автобуса

Семьям погибших и пострадавших в результате наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар» в Москве выплатят компенсации. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, за каждого погибшего столичные власти выплатят родственникам миллион рублей компенсации. Также родственники погибших получат возмещение в размере не более 110 тысяч рублей на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел, а также похорон на кладбищах за пределами Москвы.

Расходы на похороны на столичных кладбищах власти города возьмут на себя из расчета 110 тысяч рублей на каждого погибшего.

Выплаты также получат пострадавшие в результате аварии – по 500 тысяч рублей те, которым требовалась госпитализация, а также по 100 тысяч рублей те, которым медицинская помощь была оказана амбулаторно, без госпитализации.

Накануне пассажирский автобус, следовавший от Славянского бульвара в Сколково, въехал в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар», в результате четыре человека погибли, 11 получили ранения, девять из них были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).