Суд арестовал гендиректора «Воентелекома» по делу о мошенничестве

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Давыдова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 февраля», — огласила решение судья.

Давыдова подозревают по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупно размере).

По данным следствия, топ-менеджеры «Воентелекома» при заключении контрактов с Минобороны на поставки оборудования использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.

Как добавляет ТАСС, Давыдов вину не признал и отверг свою причастность к мошенничеству на сумму более 450 млн рублей. Он добавил, что уголовное дело было возбуждено по его заявлению. Кроме того, Давыдов сказал всем коллегам сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что Давыдов был задержан в Москве по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госконтрактов.

Фигурантами этого дела также стали первый замгендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, бывший советник гендиректора Дмитрий Семилетов и гендиректор фирмы-подрядчика ООО «Эр-Си-Ай» Татьяна Ильина.

Хамовнический суд отправил Савицкого и Семилетова под арест до начала февраля 2018 года, Ильина находится под домашним арестом.