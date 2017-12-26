Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года

Цена североморской нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила 66 долларов за баррель впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как отмечают СМИ, изменения цены произошли на фоне сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии, принадлежащем нефтяной компании Al Waha Petrochemical Company (Al-Waha).

Как ранее сообщал портал Akhbar Libya 24, взрыв произошел на нефтепроводе, ведущем к нефтяному порту Эс-Сидер на севере Ливии. По данным собеседников издания, взрыв мог быть терактом.

Согласно информации источника агентства Reuters, в результате взрыва Ливия уже потеряла около 90 000 баррелей сырой нефти.

Напомним, в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 66 долларов за баррель 11 июня 2015 года.