Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года
Цена североморской нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила 66 долларов за баррель впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Как отмечают СМИ, изменения цены произошли на фоне сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии, принадлежащем нефтяной компании Al Waha Petrochemical Company (Al-Waha).
Как ранее сообщал портал Akhbar Libya 24, взрыв произошел на нефтепроводе, ведущем к нефтяному порту Эс-Сидер на
Согласно информации источника агентства Reuters, в результате взрыва Ливия уже потеряла около 90 000 баррелей сырой нефти.
Напомним, в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 66 долларов за баррель 11 июня 2015 года.