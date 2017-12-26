РБК: ЦБ сообщил о несогласованности сделок в рамках санации «ФК Открытие»

Ряд сделок, совершенных после санации банка «ФК Открытие», не были согласованы с Банком России. Об этом говорится в письме департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ, которое было направленно в адрес санированного банка и его бывшего контролирующего владельца «Открытие Холдинга». Документ находится в распоряжении РБК.

Речь идет о двух сделках — передаче под контроль банка «ФК Открытие» банка «Траст», которая прошла в день объявления о санации банка, и увеличении доли банка «ФК Открытие» в РГС Банке после начала санации.

И «Траст», и Росгосстрах Банк, согласно заявлениям ЦБ вошли в периметр санации «ФК Открытие», что предполагало их консолидацию. Но процедура согласования этой консолидации не была соблюдена, следует из письма регулятора.

По закону «О банках и банковской деятельности», предварительного согласования с ЦБ требуют сделки по получению пакетов от 10% в банках и дальнейшее их увеличение, в частности, более 75%.

Напомним, что о санации «Открытия» с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) стало известно в конце августа 2017 года. Капитал «Открытия» 30 ноября был списан до 1 рубля, сумму докапитализации регулятор оценил в рекордные 456,2 млрд рублей.