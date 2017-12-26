СК: преступными действиями полковника Захарченко никто не руководил

Бывший сотрудник Главного управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко действовал один, его руководство не знало о его преступлениях. Об этом «Вести FM» рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следствие не видит криминальной составляющей в действиях его руководства. Захарченко умен, даже, наверное, очень умен. Это позволяло ему разрабатывать определенные схемы. Он никогда не повторялся», — сказала Петренко.

Она отметила, что в окружении Захарченко называли «Захар Хитрый».

«С помощью своих знакомых он входил в круг того или иного предпринимателя, становился „Димой из центрального аппарата“, был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным. Узнавал информацию о фирме. А после этого с помощью своих подчиненных начинал создавать этой компании проблему. А потом „помогал“ эти проблемы решать», — уточнила Петренко.

Напомним, что Захарченко был заместителем начальника управления «Т» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, где курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

В сентябре 2016 года его арестовали по обвинению в получении взятки (статья 290 УК РФ), в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ).

По данным ТАСС, у полковника нашли 374 миллиона рублей, более 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, 13 квартир и 14 мест для парковки. Захарченко утверждал, что накопил деньги с зарплаты.

Под стражей также находится отец Захарченко. Его обвиняют в растрате. Мать и сестра полковника, у которых при обыске также нашли деньги, покинули Россию.

1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства его имущества и имущество его родственников и близких на 9 млрд рублей.