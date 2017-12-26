«Мемориал» сообщил о пытках жителя Ингушетии в Центре «Э»

Житель Назрани Руслан Угурчиев рассказал о пытках в Центре «Э» и фабрикации уголовного дела о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (статьи 222 и 222.1 УК). Об этом сообщает «Мемориал».

Угурчиев, который сейчас находится под подпиской о невыезде, обратился к правозащитникам 19 декабря. Сейчас его дело рассматривает Магасский районный суд.

Как говорится в сообщении, в феврале этого года 37-летнего Угурчиева задержали в собственном доме. Рано утром 19 февраля вооруженные силовики в масках выломали дверь и, не представившись, положили на пол лицом вниз Угурчиева, его беременную жену и 17-летнего сына. В помещении также находился двухлетний ребенок.

Во время обыска, который длился в течение 30–40 минут, силовики говорили, что «все чисто». Затем, пишет «Мемориал», из-под детской подушки проводившие обыск вытащили пистолет, а позже сообщили об изъятии рюкзака, в котором находились какие-то детали из металла.

На замечание хозяина дома, что найденные вещи ему подкинули, один из силовиков начал угрожать ему на ингушском, что убьет Угурчиева и выдаст случившееся за самооборону.

После обыска Угурчиева и его старшего сына увезли в Центр «Э» ингушского МВД.

«Руслану одели на голову полиэтиленовый пакет, обмотали его скотчем и стали требовать, чтобы он признался в хранении пистолета и рюкзака. Ему угрожали, били, но он отказывался. Тогда ему сказали, что они оставили на пистолете отпечатки пальцев его сына и оружие и рюкзак „повесят“ на него, но и это не заставило Руслана оговорить себя. Ему стали угрожать сексуальными насилием, обещали снять это на видео и выложить в интернет, а один из сотрудников даже попытался расстегнуть ремень на его брюках», — пишет правозащитный центр.

Мужчину вывели на улицу, босым поставили на снег и стали бряцать оружием, как будто готовились стрелять.

«Угурчиев продолжал настаивать на своей невиновности. Он услышал чей-то строгий голос: "Вы там полегче, мне здесь ни к чему второе дело Далиевых"», — пишет «Мемориал»

После этого Угурчиев провел 10 суток в изоляторе временного содержания ОМВД Назрани, где ему стало плохо. Мужчине вызвали врачей, которые оказали помощь.

Сотрудники, которые доставляли мужчину в СИЗО, вынудили Угурчиева сказать, что жалоб на здоровье нет. В первые дни содержания в СИЗО в камеру к Угурчиеву приходил сотрудник прокураторы, но он не стал слушать рассказ и предложил обратиться к нему письменно.

Эксперты не нашли отпечатки пальцев на изъятых дома у Угурчиева предметах, отмечают правозащитники.

Житель Назрани отказался заключить сделку со следствием, хотя ему предлагали признаться в хранении пистолета, чтобы смягчить меру пресечения.

10 марта Угурчиев подал в СК заявление о пытках. Ему дважды отказывали в возбуждении дела против пытавших его силовиков. После второго отказа суд отменил постановления следователя и обязал его провести дополнительные следственные действия.

В августе Магасский районный суд смягчил меру пресечения Угурчиеву с ареста на подписку о невыезде. В октябре дело начали рассматривать по существу.

Напомним, что летом 2016 года в Центре «Э» Ингушетии до смерти запытали Магомеда Долиева, задержанного по подозрению в ограблении банка. В соседней комнате силовики пытали его жену.