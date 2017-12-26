В Санкт-Петербурге вновь задержали лидера протестующих дальнобойщиков Андрея Бажутина

Лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина, которого освободили после 15 суток ареста за вождение без прав, вновь задержали. Об этом рассказала председатель вологодского отделения ОПР Надежда Куражковская.

«Как только Андрей вышел из камеры, его арестовали, посадили в автозак и в сопровождении двух патрульных машин увезли в неизвестном направлении», — сказала Куражковская.

12 декабря Тосненский городской суд в Ленинградской области арестовал Бажутина на 15 суток за вождение без прав.

По мнению лидера ОПР, его арест связан с протестной акцией дальнобойщиков против системы «Платон», которая началась 15 декабря.

Напомним, предыдущая волна протестов дальнобойщиков началась после того, как тариф платы по системе «Платон» увеличили до 1,9 рублей за километр с апреля 2017 года.

Позднее в октябре российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение наказания за неуплату в системе «Платон» в четыре раза.

«Платон» — система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам с грузовиков массой свыше 12 тонн. Она заработала в ноябре 2015 года. Это сразу вызвало массовые забастовки дальнобойщиков. В результате первоначальный тариф 3,73 рублей за километр тогда временно снизили до 1,53 рублей.