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ФСБ задержала бывшего главу управления СК по Центральному округу Москвы по делу Шакро Молодого

Общество

ФСБ задержала бывшего главу следственного управления СК Москвы по Центральному административному округу Алексея Крамаренко по делу о взятке от «вора в законе» Захария Калашова (известного как Шакро Молодой). Крамаренко подозревают в совершении преступлений по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 290 (получение взятки) УК. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что 27 декабря следственное управление ФСБ подаст в Лефортовский районный суд в Москве ходатайство о его аресте.

По данным издания, бывший первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, которого обвиняют в получении от Шакро Молодого взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова («Итальянца»), якобы дал показания на Крамаренко, надеясь на особый порядок рассмотрения своего дела. Крамаренко до недавнего времени проходил в расследовании в качестве свидетеля.

Перед задержанием дома и на даче у полковника юстиции в отставке Крамаренко провели обыски. 

По версии следствия, следователи СУ СКР вынесли целый ряд необоснованных решений, благодаря которым Итальянец, участвовавший в вымогательстве и разборке у ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице, едва не оказался на свободе.

О том, что Крамаренко устроился на работу в «Роснефть», стало известно в марте 2017 года. Из следственных органов он ушел из-за расследования дела Шакро Молодого вместе со своими подчиненными.

Накануне РИА Новости сообщало , что Крамаренко – глава юридического отдела «Роснефти». По сведениям «Коммерсанта», Крамаренко в компании занимался «обеспечением безопасности».

Теги:
nt, шакро молодой, следственный комитет, роснефть
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