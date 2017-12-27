ФСБ задержала бывшего главу управления СК по Центральному округу Москвы по делу Шакро Молодого

ФСБ задержала бывшего главу следственного управления СК Москвы по Центральному административному округу Алексея Крамаренко по делу о взятке от «вора в законе» Захария Калашова (известного как Шакро Молодой). Крамаренко подозревают в совершении преступлений по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 290 (получение взятки) УК. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что 27 декабря следственное управление ФСБ подаст в Лефортовский районный суд в Москве ходатайство о его аресте.

По данным издания, бывший первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, которого обвиняют в получении от Шакро Молодого взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова («Итальянца»), якобы дал показания на Крамаренко, надеясь на особый порядок рассмотрения своего дела. Крамаренко до недавнего времени проходил в расследовании в качестве свидетеля.

Перед задержанием дома и на даче у полковника юстиции в отставке Крамаренко провели обыски.

По версии следствия, следователи СУ СКР вынесли целый ряд необоснованных решений, благодаря которым Итальянец, участвовавший в вымогательстве и разборке у ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице, едва не оказался на свободе.

О том, что Крамаренко устроился на работу в «Роснефть», стало известно в марте 2017 года. Из следственных органов он ушел из-за расследования дела Шакро Молодого вместе со своими подчиненными.

Накануне РИА Новости сообщало , что Крамаренко – глава юридического отдела «Роснефти». По сведениям «Коммерсанта», Крамаренко в компании занимался «обеспечением безопасности».