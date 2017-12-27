Почти 400 ученых пожаловались Путину на реформу РАН

Группа из 397 российских ученых направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на реформу Российской академии наук и работу созданного в рамках реформы Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Текст письма опубликовала газета «Коммерсант».

​Ученые, в частности, пожаловались на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии» и заявили, что «стиль и методы» работы ФАНО «мешают научной деятельности».

По их словам, к научным организациям пытаются применить правила обычных бюджетных учреждений, «совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей».

«Научные работники должны „планировать“ — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману. Это же касается и смехотворного расчета нормо-часов для выпуска научной продукции, что сводится к лихорадочной подгонке под необходимые показатели», — пишут авторы обращения.

Ученые просят главу государства проявить «политическую волю» и изменить юридический статус РАН. Речь идет о возвращении академии научных институтов, которые в данный момент подчиняются ФАНО.

«Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой», – говорится в обращении.

Под письмом, в частности, стоит подпись лингвиста Андрея Зализняка, который умер 24 декабря.

В ФАНО комментировать обращение не стали, а президент РАН Александр Сергеев сообщил «Коммерсанту», что его коллеги «вольны высказывать свое мнение, это совершенно нормально».