Школьные автобусы оснастят мигалками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает установление мигалок на крышах школьных автобусов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета на крыше автобуса», — говорится в пояснительной записке.

Среди других требований указывается, что минимальный стаж водителя, перевозящего группы детей, должен составлять один год.

Новые требования установлены «в целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортных происшествий при организованной перевозке групп детей автобусами», подчеркивается в сообщении.

Согласно действующим правилам, автобусы с детьми должна сопровождать автомобили ГИБДД, если они идут в колонне из трех и более транспортных средств.

Если перевозка производится в одном или двух автобусах, в ГИБДД подается специальное уведомление. В уведомлении должны быть указаны дата, маршрут следования, сведения о транспортной компании, число и возраст детей, марка автобуса, имена сопровождающих лиц.