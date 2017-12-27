Reuters сообщило о допросе участника встречи сына Трампа с юристом из России

Члены спецкомитетов Конгресса США по разведке провели в закрытом режиме слушания с участием бизнесмена грузинского происхождения Ираклия Кавеладзе, который присутствовал на состоявшейся летом 2016 года встрече сына президента США Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, представители спецкомитетов по разведке обеих палат конгресса пытались узнать о контактах Кавеладзе с семьей Трампа и о том, какую роль лично он сыграл в организации встречи.

Комитеты по разведке заинтересовались Кавеладзе, узнав, что помимо беседы с сыном Трампа 9 июня 2016 года бизнесмен вместе с Агаларовым присутствовал на торжественном ужине в Лас-Вегасе в 2013 году. На этом мероприятии, посвященном заключению соглашения о проведении конкурса «Мисс Вселенная» в Москве, находился и будущий президент США Дональд Трамп.

В Белом доме и в офисе спецпрокурора Роберта Мюллера отказались от комментариев агентству.

Напомним, что в июле этого года газета The New York Times узнала о встрече Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим. По сведениям издания, Весельницкая рассказала Трампу-младшему, что у нее есть сведения, порочащие соперницу его отца по выборам Хиллари Клинтон.

Весельницкая позднее опровергла эту информацию, а Трамп-младший заявил, что в ходе встречи речь шла о «списке Магнитского» и усыновлении американцами российских детей.

В Кремле отмечали, что не знают ни о встрече российского адвоката с сыном президента США, ни о том, кто такая Наталья Весельницкая.