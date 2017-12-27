Агентство по страхованию вкладов предложило сократить срок ликвидации банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует провести реформу ликвидации банков, у которых отзывают лицензии. Об этом рассказал газете «Ведомости» гендиректор агентства Юрий Исаев.

Как рассказал Исаев, изменения нужны, чтобы «повысить эффективность работы с активами». Нововведения помогут снизить срок ликвидации банков до полутора лет и сделать сам процесс более прозрачным.

«Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился», — рассказал гендиректор АСВ.

По словам Исаева, в последние годы быстро росло число банков, перешедших под управление АСВ. Процесс их ликвидации занимает в среднем около трех лет, в течение этого времени активы дешевеют, и кредиторы получают меньше.

Сейчас АСВ занимается ликвидацией 321 банка, балансовая стоимость активов которых составляет 3,78 триллиона рублей, а оценочная — 0,44 триллиона рублей.

Помимо этого в АСВ обсуждают предложение продавать активы на открытых торговых площадках, по голландскому аукциону.

«Если кто-либо из участников согласился с начальной ценой, то дальше аукцион идет на повышение до максимальной цены; если не согласился, то цена снижается до минимальной, при которой аукцион заканчивается», — уточнил Исаев.

Он добавил, что Центральный банк и правительство поддержали предложение АСВ по реформе ликвидации банков. Соответствующие поправки в закон о банкротстве будут готов в январе.