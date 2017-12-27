«Яблоко» начало сбор подписей для регистрации Явлинского на выборах

Партия «Яблоко» в 79 регионах России приступила к сбору подписей, необходимых для регистрации Григория Явлинского на выборах президента. Об этом сообщается на сайте партии.

«Власть сделала все, чтобы максимально затруднить сбор подписей, перенеся подписную кампанию на новогодние праздники. Однако у меня нет сомнений в том, что даже в этих условиях мы справимся с этой задачей», — считает руководитель избирательного штаба Николай Рыбаков.

Уточняется, что до 31 января 2018 года необходимо собрать не менее 105 тысяч подписей, но не более 2,5 тысяч на один регион.

22 декабря Григория Явлинского официально выдвинули в качестве кандидата в президенты.

Явлинский выдвигается на выборы президента России в четвертый раз. В 1996 году он занял четвертое место с результатом 7,35% голосов. На выборах 2000 года Явлинский набрал 5,8% голосов избирателей, однако занял уже третье место. В 2012 году Явлинский не был зарегистрирован ЦИК — как считают его сторонники, незаконно.

Напомним, 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания по выборам нового президента страны, которые пройдут 18 марта 2018 года.